Jetzt ist es offiziell: «Suits»-Spin-off geht in Serie

Darum geht es in «Suits: L.A.»

In «Suits: L.A.» spielt Stephen Amell (43) die Rolle des Ted Black, eines ehemaligen Staatsanwalts aus New York, der nun eine Anwaltskanzlei in Los Angeles leitet. Über die Handlung heisst es vorab laut «The Hollywood Reporter»: «Seine Kanzlei befindet sich in einer Krise, und um zu überleben, muss er eine Rolle annehmen, die er während seiner gesamten Karriere verachtet hat.» Ted sei zudem umgeben von einer «illustren Gruppe von Charakteren», deren Loyalität sowohl zu Ted als auch zueinander auf die Probe gestellt werde. Auch das Privatleben der Anwälte steht demnach im Mittelpunkt der Serie. Zur Besetzung sollen Josh McDermitt (46), Lex Scott Davis (33) und Bryan Greenberg (46) gehören.