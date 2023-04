Der amtierende US-Präsident Joe Biden (80) hat seine erneute Kandidatur für das Weisse Haus erklärt. In einem auf Twitter veröffentlichten Video kündigt er als zentrale Wahlkampfthemen einen Kampf für die traditionell in den USA hochgeschätzten persönlichen Freiheiten an. «Jede Generation erlebt einen Moment, in dem sie für die Demokratie und ihre grundlegenden Freiheiten eintreten muss. Ich bin der Meinung, dies ist unserer», schreibt Biden auf dem Kurznachrichtendienst zu Bildern von Donald Trump (76), dem sogenannten Sturm auf das US-Kapitol sowie Demonstrationen für das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche.