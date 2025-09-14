Jetzt mit Liam Hemsworth: Trailer zur neuen «The Witcher»-Staffel

Spannende erste Einblicke für alle Fans von «The Witcher»: Netflix hat den ersten Clip zur vierten Staffel veröffentlicht. Der lang ersehnte Trailer zeigt Liam Hemsworth (35) erstmals in der Rolle des Geralt von Riva – drei Jahre nachdem Henry Cavill (42) seinen Ausstieg bekannt gegeben hatte. Gleichzeitig enthüllte der Streaming–Riese den Starttermin: Am 30. Oktober 2025 kehrt die Fantasy–Serie mit acht Episoden zurück.