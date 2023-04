Das Leben machte der Planung einen Strich durch die Rechnung

Offenbar wollte er schon an ihrem Geburtstag im Januar um ihre Hand anhalten, doch dazu kam es nicht. Stattdessen sei sein sorgfältig ausgearbeiteter Plan in etwas völlig anderes, «aber noch viel Schöneres» umgeschlagen, so Long. «Ich hatte etwas Besonderes um deinen [Kates] Geburtstag herum geplant und etwa einen Monat davor» habe sich das Leben «ziemlich drastisch, ohne jede Vorwarnung» verändert, erklärt der Schauspieler. «Es war ein Moment, in dem es sich einfach so natürlich anfühlte. Es fühlte sich zutiefst verbunden mit dem an, was wir gerade durchmachten. Eine echte Lebensveränderung, und so kam es auf eine sehr organische Weise heraus.»