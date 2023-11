Jetzt offiziell: Vergewaltigungsklage gegen Diddy abgewiesen

Jetzt ist der Rechtsstreit ganz offiziell beendet: Das Gericht in New York hat die Klage von Cassandra «Cassie» Ventura (37) gegen ihren Ex–Partner Sean «Diddy» Combs (54) abgewiesen. Das berichtet das US–Portal «TMZ» auf Berufung auf die offiziellen Gerichtsdokumente. Demnach sei der Fall am Montag (20. November) vor Gericht beendet worden. In dem Schreiben heisst es: «Gemäss einer Vereinbarung zwischen den Parteien weist der Kläger diese Klage hiermit unbeschadet und ohne Kosten oder Gebühren für jede der Parteien ab.»