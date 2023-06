Jetzt reden Oliver und Amira Pocher über ihre Ehekrise

«Das verflixte siebte Jahr, oder so»

Das Paar spricht in seinem Podcast «Die Pochers!» häufig über andere Prominente und Influencer. Doch nun wollten sie «vor der eigenen Haustür» kehren. Sie könnten und wollten ihre Probleme nicht verstecken. «Wir drücken uns auch nicht vor schwierigen Themen», betont Oliver Pocher. «Es ist halt im Moment schwierig», ergänzt seine Frau. «Das wissen auch die Leute in unserem Umfeld und einer hat dann auch gequatscht, aber so ist es.» Im Gespräch mit ihrem Mann erzählt die Moderatorin weiter: «Das verflixte siebte Jahr, oder so.» Auf die Frage von Oliver Pocher, wo denn ihr Ehering sei, antwortet sie: «Ich mache aktuell so viel Sport, der liegt im Fitnessraum.» Sie trage aber schon seit Wochen gar keinen Schmuck mehr.