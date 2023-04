Warner Bros. befindet sich demnach in ersten Gesprächen mit der britischen Schriftstellerin, die sich dem Projekt als Produzentin anschliessen könnte, heisst es. Sobald Rowling an Bord ist, so «Deadline» weiter, soll ein Autor für das Projekt, das sich in der Anfangsphase befindet, gesucht werden. Wie «Variety» berichtet, sollen bereits mehrere Vorgespräche mit Drehbuchautoren stattgefunden haben.