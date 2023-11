Jill Biden im Deko-Fieber: Fast 100 Weihnachtsbäume im Weissen Haus

Dies sei Jill Bidens Ansicht nach in den aktuellen Zeiten, in denen «unsere Herzen angesichts einer aufgewühlten Welt schwer werden», wichtiger denn je: «Gerade in diesen Zeiten, in denen wir nach Hoffnung und Heilung suchen, brauchen wir diese Lichtpunkte am meisten, wir brauchen einander am meisten», sagte sie. «Ich hoffe, dass Sie sich in diesen Zeiten, wenn auch nur für einen Moment [...], daran erinnern, wie Sie die Welt als Kind gesehen haben.»