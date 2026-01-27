Jim Curtis verrät: So fing alles mit Jennifer Aniston an

Bereits im vergangenen Dezember hatte eine Quelle dem «People»–Magazin über den langsamen Start der beiden berichtet. «Jen hat ihre Freundschaft zu Beginn des Jahres wirklich geschätzt», erklärte der Insider. «Als sich alles in eine romantische Richtung entwickelte, war sie zunächst vorsichtig. Jetzt ist sie begeistert, dass sie es einfach gewagt hat.» Die Quelle fügte hinzu, dass es sich «wie Schicksal anfühlt» und Aniston Curtis «wirklich liebt». «Er hat so viele gute Dinge in ihr Leben gebracht.»