Jimi Blue Ochsenknecht auf Gefangenentransport quer durch Deutschland

Der Ende Juni am Hamburger Flughafen festgenommene Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33) befindet sich per Gefangenentransport auf dem Weg in Richtung Österreich. Die Nacht auf Mittwoch hat er in der JVA Hannover verbracht. Sie dient als «Drehkreuz für bundesweite Transporte», bestätigt ein Sprecher der Anstalt gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news. Inzwischen sei er «in Richtung Hessen unterwegs». Wann mit einer Ankunft in Österreich zu rechnen ist, könne nicht mitgeteilt werden.