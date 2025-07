Jimi Blue Ochsenknecht geniesst Familienzeit mit Yeliz und Snow

Sie zeigen sich wieder als Familie

Bereits Anfang Juli hatte Yeliz Koc Einblicke in ihr Familienleben gegeben. Auf Instagram veröffentlichte sie liebevolle Aufnahmen von Jimi Blue und Tochter Snow sowie ein gemeinsames Foto zu dritt. Dazu schrieb sie: «Eine starke Mama wird nicht geboren. Sie wird gemacht – durch Tränen, durch Kämpfe, durch Liebe!» Nur rund eine Woche zuvor war Jimi Blue Ochsenknecht am Hamburger Flughafen wegen einer unbezahlten Hotelrechnung verhaftet und später nach Österreich ausgeliefert worden. Seit dem 17. Juli ist er wieder auf freiem Fuss – nachdem eine Kaution in Höhe von 15.000 Euro hinterlegt wurde.