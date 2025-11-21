Jimi Blue Ochsenknecht nimmt sich in Werbespot selbst auf den Arm

Doch neben all diesen scherzhaften Szenen hat der Clip auch eine ernste Seite: Jimi Blue Ochsenknecht möchte nach den Eskapaden der letzten Zeit eigenen Angaben zufolge die Chance auf einen Neuanfang ergreifen und sich den Herausforderungen des realen Lebens stellen. In einem Statement zu seinem aktuellen Engagement erklärt der Schauspieler: «Mir geht es darum zu zeigen, dass ich mich oft falsch verhalten habe, mich aber ändern kann und will.»