Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc bekommen eigenes TV-Format

Die Eltern der kleinen Snow näherten sich allerdings zuletzt wieder an. «Ich bin sehr dankbar, dass Yeliz diesen Kontakt wieder zugelassen hat. Und dass sie so eine tolle Mutter ist», sagt Ochsenknecht jetzt. Und Koc fügt im Gespräch mit der «Bild» an: «Mit unserem neuen Format haben wir den Beweis auf Video, dass man verzeihen kann und das sich Jimi wirklich Mühe gibt und versucht, vieles wieder gut zumachen.» Das wolle sie ihm auch raten, denn es sei seine «allerletzte Chance».