Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc gratulieren Töchterchen Snow

Ein Paar sind Yeliz Koc (31) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) schon seit Jahren nicht mehr, sie haben aber eine gemeinsame Tochter. Beide gratulieren Snow (4) jetzt auf Instagram mit rührenden Worten zum Geburtstag.
Yeliz Koc: «Die Liebe meines Lebens!»
Koc hat auf der Social–Media–Plattform einige Fotos veröffentlicht, die ihre Tochter zeigen – auf mehreren sind die beiden gemeinsam zu sehen, darunter an einem Strand und bei einer innigen Umarmung. Sie schwärmt: «Seit vier Jahren bist du die Liebe meines Lebens! Happy Birthday, mein wunderschönes Mädchen, Mama liebt dich über alles.»
Auch Ochsenknecht gratuliert auf seinem Account. In seinen Storys veröffentlicht der Schauspieler ein Bild mit seiner Tochter, das offenbar in einem Vergnügungspark entstanden ist. «Happy Birthday, mein Schatz», schreibt er dazu. «Auf viele weitere Freizeitparks zusammen.» Zu einem weiteren Foto fügt er zudem an: «Ich werde dir zeigen, wie schön und bunt diese Welt sein kann.»
Neue Reality–Doku noch in diesem Jahr
Die Beziehung von Ex–«Bachelor»–Kandidatin Koc und Ochsenknecht wurde im Sommer 2020 öffentlich. Das gemeinsame Töchterchen Snow kam im Oktober 2021 zur Welt, aber noch vor der Geburt trennten sich Koc und Ochsenknecht. Es folgten turbulente Jahre.
Erst kürzlich wurde bekannt, dass die beiden eine eigene Reality–Doku bei Sky und dem Streamingdienst Wow bekommen. Noch in diesem Jahr werden erste Folgen des neuen Formats zu sehen sein. «Es wurde viel geredet. Jetzt lassen wir sie sprechen. Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc nehmen dich mit in ihre verrückte Patchwork–Welt mit Snow», wurde vor wenigen Tagen auf Instagram angekündigt.