Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc gratulieren Töchterchen Snow

Erst kürzlich wurde bekannt, dass die beiden eine eigene Reality–Doku bei Sky und dem Streamingdienst Wow bekommen. Noch in diesem Jahr werden erste Folgen des neuen Formats zu sehen sein. «Es wurde viel geredet. Jetzt lassen wir sie sprechen. Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc nehmen dich mit in ihre verrückte Patchwork–Welt mit Snow», wurde vor wenigen Tagen auf Instagram angekündigt.