Jimi Blue Ochsenknecht verhaftet: Jetzt meldet sich sein Anwalt

Zuvor gab es bereits ein Statement der Behörden, die die Sachlage laut einer Sprecherin wie folgt darlegt: «Herr Ochsenknecht ist verdächtig, Ende 2021 binnen vier Tagen in einem Hotel in Kitzbühel Hotelleistungen im Wert von knapp 14.000 Euro in Anspruch genommen und dann nicht bezahlt zu haben. Die deutschen Behörden haben nun über die Auslieferung und über eine allfällige Auslieferungshaft in Deutschland zu entscheiden.»