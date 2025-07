Jimi Blue Ochsenknecht wird bis Ende der Woche in Österreich erwartet

Jimi Blue Ochsenknecht (33) befindet sich aktuell auf seinem langen Weg nach Österreich. Der Sohn von Schauspiellegende Uwe (69) und Natascha Ochsenknecht (60), der aus Hamburg in einem Gefangenentransport aufbrach, kam Medienberichten zufolge am 14. Juli in der Justizvollzugsanstalt München–Stadelheim an – nach Stationen in Hannover, Frankfurt/Main und Nürnberg. Ziel ist die Justizanstalt Innsbruck. Seine Ankunft dort wird bis Ende der Woche erwartet. Wann genau Ochsenknecht dort eintreffen wird, konnte auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news nicht mitgeteilt werden.