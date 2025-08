Jimi Blue Ochsenknecht wohnt jetzt bei Schwester Cheyenne

Familienzeit mit Tochter Snow

Die neu gewonnene Freiheit geniesst er nicht nur mit seiner Schwester, sondern auch mit seiner Ex–Partnerin Yeliz Koc (31) und der gemeinsamen Tochter Snow (3). In ihrer Instagram–Story teilte Koc vor wenigen Tagen ein Foto von einem Playdate mit Tochter Snow und Cheyennes Kindern – samt Ausmalbüchern, Stiften und Spielsachen auf einer Picknickdecke. Weitere Bilder zeigen sie beim gemeinsamen Grillen und Stockbrot am Lagerfeuer. «Familie», kommentierte Jimi Blue Ochsenknecht dazu in seiner Instagram–Story.