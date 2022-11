Jimi Hendrix: Der Gitarrengott wäre heute 80 Jahre alt geworden

Hendrix' Durchbruch in den USA markierte dann im Sommer 1967 der Auftritt seines Trios beim legendären Monterey Pop Festival, dem ersten riesigen Hippie-Musikfestival überhaupt. Hendrix betrat nach The Who die Bühne, und da Pete Townshend (77) und Co. dafür berühmt waren, als Abschluss ihrer Gigs ihre Instrumente zu zertrümmern, steckte Hendrix gleich seine Fender Stratocaster-Gitarre in Brand, um sein ohnehin schon atemberaubendes Set abzuschliessen und The Who zu toppen. Augenblicklich ging er dadurch in die Rock-Geschichte ein.