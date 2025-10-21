Jimmy Fallon trauert um Familienhund Gary

Die Hündin wurde 13,5 Jahre alt und war für Fallon, seine Ehefrau Nancy Juvonen (58) und ihre beiden Töchter Winnie Rose und Frances Cole weit mehr als nur ein Haustier. «Sie war unser erstes Baby, eine Therapeutin, ein Kissen, eine grosse Schwester, eine strenge Lehrerin, eine Komikerin, ein Partygirl und eine Rebellin», beschrieb der Talkshow–Moderator das vielseitige Wesen seiner treuen Begleiterin. Das Paar hatte Gary adoptiert, bevor ihre Töchter 2013 und 2014 durch Leihmutterschaft zur Welt kamen.