Jimmy Fallon und Co.: US-Late-Night-Talker kehren ins TV zurück

Die US–Late–Night–Talker um Jimmy Fallon (49) und Stephen Colbert (59) kehren auf die Bildschirme zurück. Nach dem Ende des Streiks der Drehbuchautorinnen und –autoren in Hollywood starten ab Montag, dem 2. Oktober, wieder Fallons «Tonight Show», Colberts «Late Show», «Jimmy Kimmel Live!» und «Late Night with Seth Meyers» im US–Abendfernsehen. John Oliver (46) ist mit seiner News–Satire «Last Week Tonight with John Oliver» bereits am Sonntagabend wieder auf dem Premiumkabelkanal HBO zu sehen. Das gaben die fünf Moderatoren heute mit einem gemeinsamen Statement in sozialen Netzwerken wie Instagram bekannt.