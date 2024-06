Jimmy Fallon und mehr: Papst Franziskus empfängt über 100 Comedians

Papst Franziskus (87) hat am Freitagmorgen zahlreiche internationale Comedy–Grössen im Vatikan empfangen. Zu der Papstaudienz erschienen die deutschen Komiker Annette Frier, Meltem Kaptan, Till Reiner, Torsten Sträter und Michael Mittermeier sowie die in Deutschland bekannte Schweizer Stand–Up–Comedian Hazel Brugger (30). Daneben waren auch zahlreiche internationale Komiker anwesend, so etwa die US–Stars Jimmy Fallon, Chris Rock, Stephen Colbert, Conan O'Brien und Whoopie Goldberg.