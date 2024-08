Jimmy Fallon: Verschollen in Bayern, dann Paris mit Mick Jagger

Was in Bayern passiert war, schilderte Fallon am Samstag in einem langen TikTok–Video. Er sei zu einem Spaziergang an den See aufgebrochen, verirrte sich aber. «Ich holte mein Handy raus, aber der Akku war nur noch bei fünf Prozent», so Fallon. Zu diesem Zeitpunkt sei er laut Google Maps eine Stunde und 40 Minuten von seinem Hotel entfernt gewesen. Anschliessend irrte er durch ein Feld – in der Hoffnung, eine Abkürzung gefunden zu haben.