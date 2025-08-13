Jimmy Kimmel hat jetzt italienische Staatsbürgerschaft

Über Trumps Präsidentschaft äusserte er sich deutlich: «So schlimm, wie man dachte, dass es wird – es ist so viel schlimmer. Es ist einfach unglaublich. Ich glaube sogar, schlimmer, als er selbst es gern hätte.» Silverman ergänzte, sie hoffe, dass die Amtszeit am Ende die Menschen wieder zusammenbringen werde. Kimmel fügte hinzu: «Seine Meinung zu ändern, ist so schwer. Einzugestehen, dass man falsch lag, ist noch schwerer – und so selten.»