Jimmy Kimmel kehrt zurück: So reagieren die Stars

Disneys Entscheidung, Jimmy Kimmels (57) Talkshow am Dienstag (23. September) zurück ins Fernsehen zu bringen, sorgt für Jubel in der Medienwelt. Die Walt Disney Company hatte am letzten Mittwoch bekannt gegeben, «Jimmy Kimmel Live!» für unbestimmte Zeit auszusetzen. Der Schritt wurde als vorauseilender Gehorsam gegenüber US–Präsident Donald Trump (79) gesehen.