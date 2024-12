Jimmy und Rosalynn Carter: Das Geheimnis ihrer lebenslangen Liebe

Versöhnung vor dem Schlafengehen

So harmonisch sich das Paar präsentierte – wie in anderen Ehen auch herrschte nicht nur eitel Sonnenschein. «Wir haben schon vor langer Zeit herausgefunden, dass Meinungsverschiedenheiten zwischen zwei willensstarken Menschen unvermeidlich sind», schilderte Carter in «What Makes a Marriage Last». In einem Interview mit dem Sender PBS zum 75. Hochzeitstag betonte er allerdings die wichtige Regel: «Bevor wir ins Bett gehen, versuchen wir alle Meinungsverschiedenheiten zu bereinigen. Wir vertragen uns und geben uns einen Kuss und wir lesen jeden Abend in der Bibel.»