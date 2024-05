Joachim Król in «Endlich Witwer»: Nach dem «Tatort»-Aus zum Serienstar

Oliver Mommsen war Kommissar Stedefreund in Bremen

Ebenfalls nicht in der Nach–«Tatort»–Versenkung verschwunden ist Oliver Mommsen (55). Von 2001 bis 2019 ermittelte er als Kommissar Stedefreund im Bremer «Tatort»–Team – was ihm 2006 den Deutschen Fernsehkrimipreis einbrachte. Seit dem Sonntagskrimi–Aus ist er in so ziemlich jedem Genre im Fernsehen zu finden. «Nach dem Ende des ‹Tatorts› war es für mich besonders wichtig, so viele unterschiedliche Rollen wie möglich zu spielen. Das hat zum Glück geklappt, insofern: Schöner kann es gar nicht laufen, bitte nicht aufwecken! Das war genau das, was ich mir immer gewünscht habe, eine Vielfalt», bestätigte der Verwandlungskünstler in einem Interview mit spot on news.