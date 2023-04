Joachim Llambi: «Let's Dance» hat ihn nicht reich gemacht

Die neue Ausgabe von «Let's Dance»

Am heutigen 21. April wird Llambi wieder im TV zu sehen sein. In der neuen Folge von «Let's Dance», ab 20:15 Uhr bei RTL (auch bei RTL+), findet die erste «Hot Salsa Night» statt - anstelle des bekannten Discofox-Marathons. In der achten Live-Show der Staffel treten noch sieben Promis an: YouTuberin und Schauspielerin Julia Beautx (23), «GZSZ»-Star Chryssanthi Kavazi (34), Ex-Kunstturner Philipp Boy (35), Twitch-Star und Entertainer Jens «Knossi» Knossalla (36), Schauspielerin Sharon Battiste (31), Mentalist Timon Krause (28) und Model Anna Ermakova (23). Das Finale der Staffel steigt am 19. Mai.