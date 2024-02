Joachim Witt wird 75: «Typveränderung kann ich mir nicht mehr leisten»

Auch wenn er danach jede Menge andere Musik gemacht hat: Joachim Witt (75) bleibt immer mit seinem Neue–Deutsche–Welle–Hit «Goldener Reiter» verbunden. Inzwischen setzt er eher auf düstere Klänge, wie er auch auf der am 9. Februar erschienen Deluxe Edition des Albums «Der Fels in der Brandung» beweist. Für die Vorab–Single «Ich hab Dich nie vergessen» bekam er Unterstützung seines Kollegen Nino de Angelo (60), der sich ebenfalls als Fürst der Finsternis neu erfunden hat. Das Duo erzielte in wenigen Wochen mehr als eine Million Aufrufe auf YouTube.