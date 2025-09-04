Joaquin Phoenix und Rooney Mara: Rekord-Applaus für Gaza-Dokudrama

Seltener gemeinsam Auftritt von «Joker»–Star Joaquin Phoenix und Rooney Mara

Die Hollywoodstars Joaquin Phoenix (50) und Rooney Mara (40) fungieren bei dem Dokudrama als ausführende Produzenten – gemeinsam mit Brad Pitt (61) sowie den Filmemachern Jonathan Glazer («The Zone of Interest», 60) und Alfonso Cuarón («Children of Men», 63). Obwohl Phoenix und Mara schon seit Jahren liiert sind und Eltern zweier Kinder sein sollen, bilden öffentliche Auftritte des prominenten Paars eine Seltenheit. Doch auf dem roten Teppich der Weltpremiere des Dramas «The Voice of Hind Rajab» in Venedig zeigten sie sich jetzt in trauter Eintracht. Der «Joker»–Star legte sogar an einem Punkt des Abends seinen Arm um die Taille seiner Partnerin.