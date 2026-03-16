Jochen Schropp über sein neues Leben nach der Trennung

«Trennungen sind nie einfach. Ich habe einiges über mich gelernt, und manches wird mir vielleicht erst in Zukunft klar werden», sagt der Moderator offen. Ist «Happy Life» womöglich auch ein Versuch, sich selbst wieder aufzurichten? «Meine persönlichen Erfahrungen werden in den Gesprächen sicherlich eine Rolle spielen. Eine Folge über Trennungsschmerz und Liebeskummer oder auch darüber, wie man eine feste Partnerschaft auf Dauer glücklich führen kann, kann ich mir durchaus vorstellen», erklärt der «Promi Big Brother»–Moderator.