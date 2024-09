Jochen Schweizer bei «DHDL»: Wie war das Wiedersehen mit den Löwen?

Was haben Sie sich für Ihre Rückkehr vorgenommen, wollten Sie etwas anders machen?

Schweizer: Nein. Denn ganz gleich, was man im Leben anpackt, ob im Beruflichen oder Privaten: Nichts ist wirklich erstrebenswert, wenn es nicht in Einklang mit den eigenen Werten geschieht. In meinem persönlichen Wertekompass rangieren Werte wie Integrität, Unabhängigkeit, Freiheit und Glaubwürdigkeit an oberster Stelle. Das heisst, auch in meiner Funktion als Investor muss ich stets konform zu meinen eigenen Werten und Wünschen handeln – nur so lassen sich authentische Investments tätigen.