Jochen Schweizer vor Knie-OP: «Zwei Monate werde ich ausfallen»

Die Knieprothese, mit der er seit einem Kajakunfall 1984 lebt, ist zerbrochen und um 45 Grad gekippt. Der 69–Jährige hätte sich deshalb schon im August operieren lassen sollen. Doch der Krankenhausaufenthalt musste warten, denn Schweizer wollte sich noch um sein Solarstrom–Projekt in seiner Event–Location kümmern. «Ich wollte immer, dass meine Arena sich selbst versorgt», erklärt Schweizer. Am 21. Januar zur Einweihung wolle er dabei sein. «Auf Krücken. Aber ich werde da sein.»