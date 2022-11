Sie ergatterte erste kleine Rollen in Serien wie «Bonanza». Ihr Kinodebüt feierte Foster 1972 im Alter von zehn Jahren im Disney-Film «Flucht in die Wildnis». Bei den Dreharbeiten wurde sie von einem Löwen angefallen, doch das hielt die Darstellerin nicht auf. Martin Scorsese (80, «The Irishman») entdeckte das Mädchen dann 1974 und war vom ersten Moment an von ihrem Talent überzeugt. Nach einer Nebenrolle in «Alice lebt hier nicht mehr» durfte Foster auch in «Taxi Driver» 1976 mitspielen. Die Rolle der minderjährigen Prostituierten Iris Steensman brachte ihr eine Oscar-Nominierung als beste Nebendarstellerin ein und bedeutete ihren internationalen Durchbruch.