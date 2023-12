Jodie Foster über Superheldenfilme: «Die Phase dauert etwas zu lange»

«Ich habe ihn zum ersten Mal mit einem meiner Söhne gesehen, und wir hielten uns an den Händen, zwickten uns und weinten danach 45 Minuten lang», sagte sie. «Und dann sah ich ihn eine Woche später mit meinem anderen Sohn und es öffnete einfach ein Portal der Verbindung, des Verständnisses und der Hoffnung. Er fing an, mir alles von seiner Highschool zu erzählen, was er mir nie erzählt hatte, und wir gingen weinend und offen redend durch den Regen. Und ich dachte: ‹Das ist es, was Filme bewirken können.›»