Ex-US-Präsident mit 100 Jahren gestorben

Joe Biden, König Charles und mehr: Grosse Trauer um Jimmy Carter

Jimmy Carter ist tot. Der frühere US–Präsident starb nach fast zweijähriger Palliativpflege am Sonntag im Kreise seiner Familie in seinem Haus in Plains. Er wurde 100 Jahre alt und war damit der am längsten lebende Präsident in der Geschichte der USA.