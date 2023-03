Joe Biden musste sich Eingriff wegen Hautkrebs unterziehen

Bei US-Präsident Joe Biden (80) ist Mitte Februar Hautkrebs entfernt worden. Das hat sein Leibarzt Kevin O'Connor in einem Brief mitgeteilt, der vom Weissen Haus veröffentlicht wurde. Demnach war im Rahmen einer routinemässigen Gesundheitskontrolle im Walter Reed National Military Medical Center am 16. Februar an Bidens Brust eine Hautveränderung entdeckt worden, die auch entfernt wurde.