Joe Biden scherzt über Polizeifoto von Donald Trump

In einem Clip, der vom Fernsehsender C–SPAN bei X (ehemals Twitter) veröffentlicht wurde, will eine Reporterin am Freitag von Biden wissen, ob er das Foto bereits gesehen habe und was er davon halte. Biden kann sich zunächst ein Lachen nicht verkneifen und kommentiert das Bild anschliessend scherzend mit: «Ich habe es im Fernsehen gesehen. Hübscher Kerl. Wunderbarer Kerl.» Das Video entstand laut «People» während Bidens Urlaub am Lake Tahoe. Die Reporter hielten ihn an, nachdem er mit seiner Familie ein Pilates–Studio verlassen hatte.