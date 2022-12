Es war der wohl schlimmste Tag in seinem Leben: Am 18. Dezember 1972 erhielt US-Präsident Joe Biden (80) die Nachricht, dass seine erste Frau Neilia und seine Tochter Naomi bei einem Verkehrsunfall getötet wurden. 50 Jahre nach dem tragischen Ereignis hat Biden jetzt in einer emotionalen Zeremonie seiner verstorbenen Familie gedacht.