US-Präsident Joe Biden (79) ist nicht mehr in Corona-Isolation. Nach einem ersten negativen Test am Samstag, wurde auch am Sonntag bestätigt, dass er das Virus nicht mehr in sich trägt. Sein Arzt Dr. Kevin O'Connor teilte über den Twitter-Kanal des Weissen Hauses mit, dass Biden nun auch aus der Quarantäne entlassen wurde. «Heute Morgen war der SARS-CoV-2-Antigentest des Präsidenten den zweiten Tag in Folge negativ», schrieb O'Connor. Deswegen werde er wieder «sicher zu öffentlichen Auftritten und Reisen» antreten.