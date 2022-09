Joe Biden will zum Begräbnis der Queen kommen

Joe Biden (79) will sich persönlich von Queen Elizabeth II. verabschieden, die am 8. September im Alter von 96 Jahren gestorben ist. Wie CNN berichtet, sagte er zu mitreisenden Reportern bei einem Termin im US-Bundesstaat Ohio, dass er beim Begräbnis der Monarchin anwesend sein wolle. «Ich weiss noch nicht, was die Details sind, aber ich werde hingehen», fügte Biden an.