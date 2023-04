Rede des US-Präsidenten im Pub

Joe Bidens Reise nach Irland fühlt sich «wie nach Hause kommen» an

US-Präsident Joe Biden fühlt sich in der Heimat seiner Vorfahren sichtlich wohl: Das betonte der 80-Jährige nun in einer Rede in einem irischen Pub. In Irland zu sein, fühle sich für ihn wie «nach Hause kommen» an.