Joe Germanotta: Lady Gagas Vater beklagt Migranten-Chaos in New York

Seit 35 Jahren wohnt Joe Germanotta (66), der Vater von Superstar Lady Gaga (37), im edlen Apartmenthaus «The Pythian» in der West 70th Street des New Yorker Stadtteils Upper West Side. Nicht weit entfernt von seiner Residenz eröffnete er 2012 das italienische Restaurant «Joanne» - benannt nach seiner Schwester Joanne Germanotta (1955-1974), die im Alter von 19 Jahren an der Autoimmunkrankheit Lupus starb. Wie er der New York Post berichtete, fühlt er sich seit einiger Zeit in seinem Viertel nicht mehr wohl. Grund dafür sei die aus dem Ruder gelaufene Situation rund um eine neue Migranten-Unterkunft in seiner unmittelbaren Umgebung.