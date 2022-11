War schon bei Vorsprechen

Joe Jonas hat «Spider-Man»-Rolle an Andrew Garfield verloren

Joe Jonas tritt immer wieder als Schauspieler in Erscheinung. So war er für die Hauptrolle in «The Amazing Spider-Man» im Gespräch, wie der Musiker jetzt verraten hat. Doch am Ende musste er sich Andrew Garfield geschlagen geben.