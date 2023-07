Joe Manganiello und Sofía Vergara: Ist das der Scheidungsgrund?

Führte eine unterschiedliche Zukunftsplanung zur Trennung von Joe Manganiello (46) und Sofía Vergara (51)? Nach rund acht Jahren Ehe reichte der «Magic Mike»-Star diese Woche die Scheidung ein. Offiziell wegen «unüberbrückbarer Differenzen», so steht es zumindest in den offiziellen Papieren. Wie zunächst das «People»-Magazin berichtete, sollen die beiden geteilter Meinung in Sachen Familienplanung gewesen sein. Auch «Page Six», das Klatschportal der «New York Post», berichtet nun, dass Manganiellos Kinderwunsch der wahre Grund für das Liebes-Aus gewesen sei. Dabei bezieht sich das Portal auf einen Insider.