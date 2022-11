27 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz stehen für die sechsköpfige Band an. Sich Auftritt für Auftritt zu motivieren, falle ihm nicht schwer, sagt Joey Kelly. «Das ist relativ einfach. Wenn du in einer Halle stehst und vor dir stehen Tausende Menschen, das ist mehr als genug Motivation.» Wenn die Gruppe beispielsweise in der Wiener Stadthalle auftrete, «wo alle gespielt haben, von U2 bis Tina Turner, dann ist das eine absolute Ehre, dass wir immer noch nach 40 Jahren für eine Tour in diesen grossen Hallen spielen dürfen». Um während der Konzertreihe darüber hinaus in guter Stimmung zu bleiben, schafft sich Joey Kelly einen Ausgleich. Der Sänger, der auch als Ausdauersportler bekannt ist, kann seinen Sport in dieser Phase gut integrieren. «Auf Tour ist es einfacher, alles ist durchgetaktet und geregelt. Bevor um 17 Uhr der Soundcheck ansteht, habe ich genug Zeit.» Er nutze Fitnessstudios in Hotels und trainiere viel draussen, «meine Laufschuhe habe ich immer dabei».



Konflikte innerhalb der Band gebe es nach der langen Zeit des gemeinsamen Musizierens nicht mehr, erklärt Kelly zur Stimmung innerhalb der Band. «Wir sind erwachsen, jeder hat seine eigene Garderobe. Wir pennen nicht mehr gemeinsam im Hausboot oder im Bus. Uns ist bewusst, was wir da gemeinsam erschaffen und wie viel Glück wir damit haben.» Wenn eine Tour angelaufen sei, gebe es sowieso am wenigsten stressige Momente. «Stress kommt wenn dann davor auf. Wenn es darum geht, welche Songs auf die Platte kommen, welche wir dann auf der Tournee spielen oder welche Bühnendeko und welchen Ablauf wir planen.»