Johann Ackermann und Jana Azizi feiern Traumhochzeit an der Adria

Offiziell gaben sich Moderatorin Jana Azizi (34) und Triathlet Johann Ackermann (39) bereits am 12. September das Jawort. Am Wochenende folgte die grosse Feier mit der Familie und den Freunden an der kroatischen Adriaküste. Es sei die Feier ihres Lebens gewesen, «entspannt, so emotional und gefühlig und wahnsinnig besonders», schwärmt die frischgebackene Ehefrau gegenüber der «Bild»–Zeitung. «Es war einfach ein Traum.»