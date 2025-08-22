Johannes Kienast in neuer Hauptrolle: «Ich dachte, ich wäre klüger»

Gibt es etwas, was Sie Ihrem jüngeren Ich heute gern sagen würden?

Kienast: Ich würde ihm nichts sagen. Ich würde ihn höchstens in den Arm nehmen, einmal drücken und wieder gehen. Aber ich würde nichts sagen, denn mittlerweile bin ich sehr glücklich mit dem, der ich bin. Es gibt immer noch Sachen, die nicht ganz funktionieren, aber ich habe auch noch Zeit. Würde ich meinem jüngeren Ich etwas sagen, dann würde er Dinge vielleicht anders machen. Aber ich musste einfach durch ein paar Sachen durch, um der zu werden, der ich jetzt bin.