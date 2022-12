John Bird: Britischer Schauspieler und Komiker stirbt mit 86

Geboren am 22. November 1936 in Nottingham, machte sich John Bird erstmals in den 1960er-Jahren im britischen Fernsehen einen Namen als Satiriker. Unter anderem trat er in dem satirischen Wochenrückblick «That Was The Week That Was» auf. In den 1960er- und 70er-Jahren spielte John Bird zudem sporadisch in Kinofilmen mit. Unter anderem war er in der Krimiparodie «Kein Koks für Sherlock Holmes» (1976) und Terry Gilliams (82) Fantasy-Komödie «Jabberwocky» (1977) zu sehen.