John Cleese gibt 20.000 Euro pro Jahr für Stammzellen-Therapie aus

Als Mitglied der kultigen (und einst sechsköpfigen) Comedy–Truppe Monty Python ist dem Briten John Cleese (84) bekanntlich nicht einmal Jesus höchstpersönlich heilig. Auch über den Tod – mitunter in den eigenen Reihen – hat er sich schon lustig gemacht. So twitterte Cleese zum Ableben seines Freundes und Kollegen Terry Jones vor vier Jahren: «Zwei weg, vier müssen noch». In einem neuen Interview mit dem «Saga Magazine» enthüllte der 84–Jährige nun jedoch, dass er offenbar durchaus plant, als letzter Python ins Gras zu beissen.