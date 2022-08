Der gebürtige Engländer John Farnham kam mit seinen Eltern im Alter von zehn Jahren nach Australien und wurde dort zu einer der grössten Musik-Legenden des Landes. Nach ersten Gehversuchen in den 60er- und 70er-Jahren im TV schlug er später eine reine Gesangskarriere ein. Bei der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele 2000 in Sydney trat er an der Seite der erst kürzlich verstorbenen Olivia Newton-John (1948-2022) auf. Hierzulande ist er vor allem für den 80er-Jahre Hit «You're the Voice» bekannt, der sogar Platz eins der Singlecharts erreichte.